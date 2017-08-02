В пражских парках стали чаще штрафовать за свободный выгул собак

Жители Праги жалуются, что полицейские стали чаще штрафовать владельцев собак за свободный выгул в парках. Пока штрафы небольшие: в районе 100 крон.

Штрафы за выгул собак без поводков вне специально отведенных для этого мест в пражских парках стали оживленной темой дебатов в соцсетях. Жители города жалуются, что полицеские особенно часто штрафуют людей с собаками в Стромовке и Летенских садах.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что полиция штрафует за выгул собак без поводка по поручению магистрата, однако полицейские эту информацию опровергают. По статистике, в Праге 7 действительно стали выписывать больше штрафов, но их величина не изменилась. Сумма штрафа за выгул собак без поводка небольшая: немного больше 100 крон.

Некоторые пражане опасаются, из-за строгих мер, регулирующих выгул собак, горожане могут прекратить брать собак из переполненных приютов. По статистике городской полиции, только в районе Праги 7 за свободный выгул собак за первые четыре месяца этого года было выписано 189 штрафов: за этот же период прошлого года выписали всего 26 штрафов.

Городская полиция отрицает, что получила поручение штрафовать людей с собаками: «Полиция не зарегистрировала значительного роста таких нарушений и не получала задач от какого-либо института. Полицейские лишь выполняют задачи, данные им законом», – сообщила пресс-служба пражской полиции.

Согласно современным правилам, собаки в Праге могут свободно передвигаться под ответственностью хозяина везде, кроме детских площадок и зеленых зон (парков). В парках существуют зоны, где свободный выгул разрешен. Такие зоны есть и в Стромовке. В ближайшее время в парках планируют обозначить специальные зоны для выгула собак, сообщает Denik.cz.