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В Чехии проведут реформу психиатрических больниц

В Чехии проведут реформу психиатрических больниц

artyommm 233 0
В Чехии планируют существенно сократить количество случаев госпитализации людей с психическими расстройствами.
В Чехии проведут реформу психиатрических больниц

Система психиатрической помощи в Чехии изменится. Часто в палатах оказываются люди, которые не нуждаются в госпитализации. К тому же ее стоимость высока. Чтобы решить эту проблему, в стране создадут сеть Центров душевного здоровья. Подобные сети уже работают за рубежом по принципу общественной помощи. Людям с недугом помогают на месте их проживания. 

Создание сети центров обойдется Чехии дорого, но впоследствии деньги удастся вернуть, так как можно будет сэкономить на дорогостоящем содержании пациента в больнице. Во время переходного периода в финансировании будут участвовать Европейские структуральные и инвестиционные фонды.

В некоторых городах Чехии центры помощи людям с психическими заболеваниями уже работают. В ближайшие годы их количество должно вырасти до сотни. Их услуги будут доступны всем жителям, которые будут нуждаться в поддержке. В центрах люди не только проходят терапию: им помогают найти работу, хобби, уладить проблемы в семье. Их цель – сделать так, чтобы люди могли нормально жить, заботиться о себе и своем доме, оплачивать коммунальные платежи, – объясняет доктор Петр Винклер, принимавший участие в разработке реформы.

Доктор также напомнил о важности изучения профилактики психических заболеваний, о которой могли бы рассказывать в базовых школах. Учебная программа могла бы занимать одно полугодие, и за это время ученики бы узнали, что такое душевное здоровье, психика и фрустрация, которая может оказывать влияние на поведение. На основании этой информации можно было бы преподавать техники по преодолению проблем, рассказывать, где искать помощь и как повысить образование в социально-эмоциональной области.

Источник: rozhlas.cz

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Темы
Больницы Чехия здоровье
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