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В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко

В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко

Vladislava M 495 0
В рамках европейских проектов со следующего учебного года чешские школьники с 1 по 9 класс смогут бесплатно получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты.
Фото: pixabay.com
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко

Европейские проекты «Фрукты и овощи в школы» и «Молоко в школы» в наступающем учебном году объединятся. Это значит, что с 1-го сентября 2017 года все ученики средних школ (1-9 классы), которые зарегистрируются в проекте, смогут получать свежие овощи, фрукты и молоко абсолютно бесплатно.

Реформа также поспособствует расширению ассортимента. В школьных буфетах будут поддерживать также молочные продукты с низким содержанием лактозы. Все это связано с новыми правилами, согласно которым питание школьников в Чехии переориентируют на экологические био-продукты от фермеров.

Школы смогут принимать продукты не только от утвержденных дистрибьюторов, но и от небольших региональных производителей овощей и фруктов, а также местных молочных ферм. Важным изменением станет точное определение минимального объема порций.

Цель школьных проектов – повысить долю здоровых продуктов в меню школьников и студентов, чтобы поддерживать их правильные пищевые привычки.

Источник: euractiv.cz

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