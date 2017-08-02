Сегодня человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли

2 августа 2017 года отметили так называемый Overshoot Day: день, когда возобновляемые за год природные ресурсы Земли исчерпаны. В Чехии природный потенциал исчерпали еще 28-го апреля.

В этом году день Overshoot Day, когда человечество исчерпало годовой объем возобновляемых природных ресурсов, пришелся на 2 августа. Это значит, что к сегодняшнему дню исчерпаны все природные ресурсы, которые Земля может воспроизвести за год. С этого дня человечество будет использовать ресурсы планеты в долг. Об этом сообщила организация Global Footprint Network (США).

Печальная дата в этом году отмечена раньше всего в истории этой статистики: на день раньше, чем в прошлом году. Позитивным фактом является то, что передвижение этой даты в календаре в последние годы замедляется. Впервые человечество использовало все возобновляемые ресурсы (почва, вода, свежий воздух) раньше времени в 1971 году.

«Ко второму августа мы употребили больше, чем наша планета может воспроизвести за целый год. Это значит, что за 7 месяцев мы выделили больше углекислого газа, чем океаны и леса могут поглотить; мы поймали больше рыб, срубили больше деревьев и израсходовали больше воды, чем Земля может произвести за такое же время», – заявила организация Global Footprint Network.

По информации организации, на то, чтобы удовлетворить спрос человечества и позволить планете воспроизвести все израсходованные ресурсы, нужно 1,7 Земли. Но если бы все люди на планете жили как граждане Австралии или США, то для этого понадобилось бы целых пять наших планет.

Также организация рассчитала Overshoot Day для отдельных государств путем сравнения их потребления с объемом природных богатств. Чехия использовала свой потенциал уже 28-го апреля: почти на месяц раньше, чем Словакия, но на 2 месяца позже, чем Катар и Люксембург, которые занимают последние места в рейтинге.

Организация GFN утверждает, что жить по возможностям нашей планеты технологически возможно и финансово выгодно. Кроме того, это наш единственный шанс на успешное будущее.