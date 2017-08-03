В Чехии на дорогу упал танк

Военные перевозили танк из одного населенного пункта в другой. При съезде с возвышенности танк скатился с прицепа и упал на дорогу. Никто не пострадал. Образовалась двухкилометровая пробка.

Фото: Пожарная служба Оломоуцкого края

На трассе D35 по направлению из Оломоуца к Границе танк неожиданно упал с прицепа на дорогу. По информации пресс-атташе полиции края Петра Пинеса, танк заблокировал проезжую часть с правой стороны, но движение на трассе сохранилось. Пожарные уже помогли вернуть танк на прицеп. Генеральный штаб сообщил, что из-за внештатной ситуации никто не пострадал.

Военные перевозили танк из Пржаславице в Новы-Йичин. Когда машина съезжала с возвышенности, танк скатился и упал с прицепа. Транспортная полиция сообщила, что движение на трассе не перекрывали, но образовалась пробка длиной в 2 км, поэтому водители должны учитывать сложившуюся обстановку на дороге.

Источник: aktualne.cz