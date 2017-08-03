Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
В Чехии на дорогу упал танк

В Чехии на дорогу упал танк

artyommm 597 0
Военные перевозили танк из одного населенного пункта в другой. При съезде с возвышенности танк скатился с прицепа и упал на дорогу. Никто не пострадал. Образовалась двухкилометровая пробка.
Фото: Пожарная служба Оломоуцкого края
В Чехии на дорогу упал танк

На трассе D35 по направлению из Оломоуца к Границе танк неожиданно упал с прицепа на дорогу. По информации пресс-атташе полиции края Петра Пинеса, танк заблокировал проезжую часть с правой стороны, но движение на трассе сохранилось. Пожарные уже помогли вернуть танк на прицеп. Генеральный штаб сообщил, что из-за внештатной ситуации никто не пострадал. 

Военные перевозили танк из Пржаславице в Новы-Йичин. Когда машина съезжала с возвышенности, танк скатился и упал с прицепа. Транспортная полиция сообщила, что движение на трассе не перекрывали, но образовалась пробка длиной в 2 км, поэтому водители должны учитывать сложившуюся обстановку на дороге.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
дороги Чехия
Читайте
по теме 
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения
01.08.2017 15:48 Общество
Водителям в Праге нужно привыкнуть к новым ограничениям движения
1063 0
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
05.07.2017 15:19 Общество
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
1126 0
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
02.06.2017 12:51 Общество
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
1312 0
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
31.05.2017 12:03 Экономика
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
1141 0
Последние новости:
03
августа
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
03.08.2017 11:09 Экономика
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
620 0
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
03.08.2017 10:47 Общество
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
509 0
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
03.08.2017 10:42 Общество
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
1044 0
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
03.08.2017 10:28 Спорт
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
192 0
02
августа
Сегодня человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли
02.08.2017 17:44 Общество
Сегодня человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли
703 0
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
02.08.2017 17:20 Общество
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
996 0
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
02.08.2017 12:24 Культура
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
988 0
В Чехии проведут реформу психиатрических больниц
02.08.2017 12:23 Общество
В Чехии проведут реформу психиатрических больниц
307 0
В пражских парках стали чаще штрафовать за свободный выгул собак
02.08.2017 12:01 Общество
В пражских парках стали чаще штрафовать за свободный выгул собак
572 0
01
августа
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
01.08.2017 15:55 Общество
Пьяного дипломата оштрафуют за наезд на мальчика в Праге
1005 0


Мобильная версия