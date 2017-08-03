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«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата

«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата

artyommm 1044 0
Уже полгода продажа колбасок, багетов и напитков туристам на Вацлавской площади в Праге идет незаконно. Судебный процесс тянется, и магистрат не называет точных сроков его завершения.
Фото: www.facebook.com/VaclavskeNamestiSNMP/photos
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата

Непривлекательные киоски должны были исчезнуть с Вацлавской площади еще в прошлом году, но торговля в них продолжается, пусть теперь она и считается нелегальной. Городские власти говорят, что у них пока нет достаточных рычагов воздействия на продавцов. Владельцы киосков постоянно добиваются отсрочки.

Киоски на Вацлавской площади, где продают колбаски, приносят немалый доход, особенно в разгар туристического сезона: ежедневно площадь посещают десятки тысяч человек. «Колбасные» киоски уже полгода работают незаконно: в январе у них закончился последний дополнительный месяц, который по договору выделялся на закрытие. 

По решению пражской мэрии от июня 2016 года, когда были внесены поправки в закон о торговле, четыре из пяти киосков с едой и один газетный киоск на Вацлавской площади должны были исчезнуть. За этим последовало расторжение договоров аренды с экономическим комитетом магистрата.

Чтобы продавцы ушли с площади, должен пройти длительный судебный процесс. Пока он не завершится, продажа колбасок, багетов и напитков на Вацлавской площади туристам до позднего вечера будет продолжаться. Прибыль от их работы настолько велика, что позволяет владельцам без труда покрывать расходы на судебные тяжбы.

В магистрате не знают, когда удастся выгнать арендаторов с площади. Тем не менее, власти говорят, что процесс идет, и его результатом будет как можно скорейшее освобождение Вацлавской площади от некрасивых киосков.

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Вацлавская площадь магистрат Торговля еда
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