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Чешская настольная игра о шпионах покорила мир

Чешская настольная игра о шпионах покорила мир

Vladislava M 509 0
Чешские настольные игры добились небывалой популярности: в них играют миллионы людей, одной из них заинтересовались компании Disney и Marvel.
Фото: CGE
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир

Чешские настольные игры от компании Czech Games Edition выигрывают премии на международных фестивалях и занимают самые престижные позиции в мире. В последнее время некоторые игры от чешских разработчиков стали очень популярны в США.

В то время, когда успехом настольной игры для опытных игроков считается 20 тысяч проданных экземпляров, чешские разработчики Czech Games Edition с 2015 года продали целых 2 миллиона экземпляров игры Krycí jména (англ. Codenames). Именно поэтому популярная игра заинтересовала таких гигантов, как Disney и Marvel. Компании хотят использовать ее в анимационных фильмах.

Игра Krycí jména посвящена миру шпионов: в нее может играть до 8 человека одновременно. Один сеанс игры длится приблизительно полтора часа. В ходе игры один из игроков должен с помощью подсказок связаться с секретными агентами.

Чешские разработчики не исключают, что в будущем может выйти и цифровая версия игры. Компания Czech Games Edition работает в Праге, также ее отделение расположено в Брно.

Источник: ihned.cz

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Темы
игры Чехия США
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