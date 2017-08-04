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В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев

В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев

Vladislava M 84 0
С 15 августа 2017 года иностранцы из третьих стран должны будут оплачивать административный взнос за подачу заявлений на ВНЖ.
В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев

15 августа 2017 года в Чехии вступает в силу закон об ужесточении пребывания иностранцев (č. 222/2017). Мы уже писали о самых важных изменениях, которые он принесет, и рассказывали, к каким отрицательным последствиям нужно быть готовыми. Также краткий обзор изменений представлен на сайте МВД ЧР.

МВД также информировало об изменении порядка оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев из третьих стран в Чехии. При этом общая сумма сбора останется той же. Так, при подаче заявлений, поданных на территории Чехии гражданами третьих стран, им нужно будет оплатить административный сбор 1500 крон при подаче документов. На граждан Евросоюза новое правило не распространяется.

Если раньше иностранцы из третьих стран оплачивали сбор в 2500 крон только при выдаче биометрического паспорта (в случае положительного ответа), то после вступления изменений в силу сбор разделят на две части. Первую нужно будет оплачивать при подаче документов (1500 крон). Вторую часть – 1000 крон – нужно будет оплатить за оформление биометрического паспорта.

В случае отрицательного ответа по заявлению деньги за рассмотрение документов (1500 крон) возвращать не будут. Детям до 15 лет сбор за подачу заявления составит 700 крон, сбор за выдачу биометрического паспорта – 300 крон.

Административные сборы за подачу заявлений на ВНЖ будут принимать в форме гербовых марок (kolkové známky). Оплачивать сбор наличными или банковской картой на месте нельзя, так как в центрах МВД для иностранцев нет кассы и терминалов. В таблице ниже указаны сумму сборов за подачу заявлений на ВНЖ и выдачу биометрических паспортов.

 Источник: mvcr.cz

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Темы
иностранцы Министерство внутренних дел Чехия ВНЖ законы
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