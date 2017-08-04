Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии

Полиция задержала троих молодых людей, подозреваемых в намеренном поджоге уникального деревянного костела XVI века в Гутах. Все они чехи, и один из них – несовершеннолетний.

Фото: HZS Moravskoslezského kraje

В Чехии нашлись подозреваемые в поджоге уникального деревянного костела в Гутах (Тршинец) XIV века. Полиция обвинила в этом троих молодых людей чешской национальности. Один из обвиняемых парней несовершеннолетний. За совершенное преступление им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил директор моравскосилезского полицейского отдела Томаш Кружел.

По его словам, молодые люди подожгли костел намеренно. Вероятно, они приехали на место с горючим веществом и подожгли костел. Что было мотивом преступления, неизвестно. Возле сожженного костела полицейские нашли выброшенную емкость из-под горючего вещества, но ифициально об этом ничего не сообщили.

На данный момент полиция расследует дело: по всей вероятности, подозреваемых поместят в следственный изолятор. Пока более подробную информацию о ходе расследования не разглашают.

Деревянный костел Божьего тела в Гутах был построен в XVI веке. Костел считался ценной достопримечательностью с большим количеством сохранившихся первозданных элементов убранства и икон первой половины XVI века. В 2012-2014 годах храм прошел реконструкцию за 4,3 млн крон.

Источник: ČTK, Idnes.cz