Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии

Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии

Vladislava M 38 0
Полиция задержала троих молодых людей, подозреваемых в намеренном поджоге уникального деревянного костела XVI века в Гутах. Все они чехи, и один из них – несовершеннолетний.
Фото: HZS Moravskoslezského kraje
Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии

В Чехии нашлись подозреваемые в поджоге уникального деревянного костела в Гутах (Тршинец) XIV века. Полиция обвинила в этом троих молодых людей  чешской национальности. Один из обвиняемых парней несовершеннолетний. За совершенное преступление им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил директор моравскосилезского полицейского отдела Томаш Кружел.

По его словам, молодые люди подожгли костел намеренно. Вероятно, они приехали на место с горючим веществом и подожгли костел. Что было мотивом преступления, неизвестно. Возле сожженного костела полицейские нашли выброшенную емкость из-под горючего вещества, но ифициально об этом ничего не сообщили.

На данный момент полиция расследует дело: по всей вероятности, подозреваемых поместят в следственный изолятор. Пока более подробную информацию о ходе расследования не разглашают.

Деревянный костел Божьего тела в Гутах был построен в XVI веке. Костел считался ценной достопримечательностью с большим количеством сохранившихся первозданных элементов убранства и икон первой половины XVI века. В 2012-2014 годах храм прошел реконструкцию за 4,3 млн крон.

Источник: ČTK, Idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
пожар полиция Чехия достопримечательности преступность
Читайте
по теме 
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
02.08.2017 12:24 Культура
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
1045 0
На Вацлавской площади в Праге горела гостиница
25.07.2017 09:42 Общество
На Вацлавской площади в Праге горела гостиница
1001 0
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
21.07.2017 10:29 Общество
Пожар в спа-отеле Thermal в Карловых Варах: Гостей эвакуировали в халатах
1051 0
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек
06.07.2017 10:41 Общество
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек
1700 0
Последние новости:
04
августа
В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев
04.08.2017 10:43 Общество
В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев
84 0
03
августа
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
03.08.2017 11:09 Экономика
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
946 0
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
03.08.2017 10:47 Общество
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
811 0
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
03.08.2017 10:42 Общество
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
1425 0
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
03.08.2017 10:28 Спорт
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
243 0
В Чехии на дорогу упал танк
03.08.2017 10:15 Общество
В Чехии на дорогу упал танк
757 0
02
августа
Сегодня человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли
02.08.2017 17:44 Общество
Сегодня человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли
755 0
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
02.08.2017 17:20 Общество
В чешских школах будут бесплатно раздавать фрукты, овощи и молоко
1101 0
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
02.08.2017 12:24 Культура
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века
1045 0
В Чехии проведут реформу психиатрических больниц
02.08.2017 12:23 Общество
В Чехии проведут реформу психиатрических больниц
331 0


Мобильная версия