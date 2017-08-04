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Пятилетние дети в Чехии смогут идти в сад без прививок

Пятилетние дети в Чехии смогут идти в сад без прививок

Vladislava M 229 0
В связи с введением в Чехии обязательного дошкольного образования сады обязаны принимать пятилетних детей без прививок. Специалисты критикуют закон за нелогичность.
Пятилетние дети в Чехии смогут идти в сад без прививок

В начале сентября в Чехии вступят в противоречие два закона, которые регулируют правила приема детей в детские сады. Первый из них запрещает принимать в учреждения дошкольного образования детей без прививок. Второй закон вводит обязательное дошкольное образование для пятилетних детей, включая тех, кто не прошел обязательную вакцинацию. По словам критиков, эта парадоксальная ситуация разрушает аргументы для обязательной вакцинации для посещения детских садов.

В Чехии отказывается от прививок 5-10% родителей. Согласно закону об общественном здравоохранении, дети без прививок не имеют права посещать детские сады, лагеря, спортивные секции или школы на природе. Если детский сад примет такого ребенка, ему грозит штраф в 5 млн крон. Исключение делают только для детей, получивших подтверждение от врача о серьезных противопоказаниях для вакцинации.

Однако в сентябре прошлого года в Чехии приняли поправку к закону об образовании, которая с 1 сентября 2017 года вводит обязательное дошкольное образование для пятилетних детей. В связи с этим детские сады обязаны принимать и невакцинированных детей, если только им исполнилось 5 лет до 1-го сентября. Если ребенку исполнилось 5 лет на день позже, т.е. 1-го сентября, сад не примет его без прививок.

«Вакцинация не должна быть препятствием для исполнения обязанности получить дошкольное образование, данной законом», – прокомментировал законопроект пресс-центр Министерства образования ЧР.

«Единственное правильное толкование сочетания закона об образовании и закона об общественном здравоохранении таково, что принимать в сады можно только вакцинированных детей, за исключением тех детей, которые в обязательном порядке должны получить дошкольное образование», – добавили в министерстве.

И родители, и представители детских садов считают противоречие законов нелогичным. Председатель Чешской ассоциации вакцинации и заместитель министра здравоохранения Роман Примула сообщил, что в течение года закон должны доработать.

Источник: idnes.cz

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Темы
детский сад Чехия здоровье вакцинация прививки законы
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