На чешской дискотеке нарушили закон о запрете курения

Полиция обнаружила в пепельницах популярного чешского ночного клуба окурки. За нарушение закона владелец клуба должен будет заплатить штраф до 50 тысяч крон.

Один из самых известных ночных клубов в Турнове игнорировал новый закон о запрете курения в общественных местах. Это было обнаружено во время ночной проверки полиции. На месте полицейские нашли пепельницы с окурками.

«Мы провели проверку в рамках республиканской акции по контролю безопасности HAD (азарт/алкоголь/наркотики). На дискотеку мы приехали вместе с турновскими городскими полицейскими. Всего там присутствовало 14 полицейских в униформе», – рассказал руководитель Полиции ЧР в Турнове Милан Драгоневски.

Вместе с полицейскими на проверке были сотрудники таможенной службы, пожарники, работники Чешской торговой инспекции, гигиенисты и др.

Теперь владельцу клуба грозит штраф до 50 тысяч крон за нарушение закона.

Также полицейские проверяли, не присутствуют ли на дискотеке лица младше 18 лет, употребившие алкоголь. Всего было проконтролировано 30 посетителей, у двоих из них тест на алкоголь был положительным. У одного человека содержание алкоголя в крови достигло одного промилле: это соответствует четырем бокалам пива, выпитым сразу. Акция длилась 45 минут: во время проверки некоторые посетители решили покинуть клуб.

Источник: idnes.cz