Главные новости Чехии за неделю 29 июля – 5 августа 2017 года

Новый сбор за ВНЖ для иностранцев, самый жаркий день года, утверждение правил использования новых паспортов в Чехии, поджог уникального костела и штрафы за выгул собак без поводка. Читайте о главных событиях уходящей недели в нашем обзоре.

Чехия пережила самый жаркий день в году

1 августа в Чехии зарегистрировали самый жаркий день в 2017 году. Жара поднималась до +38 градусов по Цельсию. По всей стране температура воздуха днем составила от +34 до +38 градусов. Врачи скорой помощи в этот день приняли больше вызовов от людей с болезнями сердца и дыхательной систем.

В Чехии утвердили правила использования новых паспортов с чипами

31 июля президент Чехии Милош Земан подписал законопроект о переходе на новые паспорта с чипами. Этот документ можно будет использовать и как удостоверение личности, и как средство для электронной идентификации. Также с его помощью можно будет ставить электронную подпись на документах: подпись будет признаваться во всех странах Евросоюза.

Подробнее об изменениях.

Чехия накажет дипломата за то, что он в нетрезвом виде сбил мальчика

Вьетнамский дипломат весной этого года сбил мальчика на проезжей части в Праге. Ребенок получил травму ноги и головы. Хотя водитель не был виновником ДТП, контроль трезвости показал у него в крови 1 промилле алкоголя. Дипломатическое представительство Вьетнама в Чехии и МИД ЧР приняли решение лишить дипломата иммунитета, дать ему штраф и временно забрать водительские права.

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В Чехии подожгли уникальный деревянный костел

2 августа злоумышленники подожгли уникальный деревянный костел XVI века, в котором было сохранено первозданное убранство и хранилось множество исторических икон. Жители города Тршинец, в котором находился костел, шокированы произошедшим: от важной достопримечательности ничего не осталось. Полиция нашла и задержала подозреваемых в поджоге. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Пражская полиция стала чаще штрафовать за выгул собак без поводка

Жители Праги жалуются, что в местных парках все чаще штрафуют за свободный выгул собак. Больше всего подобных случаев замечают в парке «Стромовка» и Летенских садах. По закону, в зеленых зонах Праги выгуливать собак без поводка можно только в специально предназначенных для этого местах.

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Магистрат не может побороть «колбасные» киоски на Вацлавской площади

Еще в прошлом году непривлекательные колбасные киоски должны были исчезнуть с Вацлавской площади. Однако до сих пор торговля в них продолжается, пусть и нелегально. Владельцы киосков судятся с мэрией и продолжают торговать багетами, колбасками и напитками, которые с удовольствием покупают туристы и горожане. Когда точно площадь освободят от киосков, в магистрате не знают.

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Иностранцам придется оплачивать новый сбор за ВНЖ в Чехии

С 15 августа 2017 года, когда вступит в силу закон об ужесточении пребывания иностранцев на территории Чехии, граждан третьих стран ждут новые неудобства. Теперь оплачивать пошлину при получении ВНЖ нужно будет частями. Первый взнос (1500 крон) нужно будет оплатить уже при подаче документов – за рассмотрение заявления на ВНЖ. Второй взнос (1000 крон) оплачивается за выдачу биометрического паспорта. Сбор за рассмотрение документов нужно будет оплачивать в любом случае: даже если ответ будет отрицательным, деньги не возвратят.

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А мы желаем вам хороших выходных! В нашем обзоре вы можете найти самые интересные мероприятия, которые можно посетить в Праге в эти дни.