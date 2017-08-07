В понедельник в Праге начинается фестиваль ЛГБТ Prague Pride

Большой гей-парад по традиции запланирован на субботу,12 августа. Начнется он на Вацлавской площади в Праге.

В понедельник, 7 августа, с выставок и других мероприятий в Праге в седьмой раз начнется ежегодный фестиваль Prague Pride, который является празднованием гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). За неделю пройдет более сотни культурных, общественных, спортивных и других событий. А в субботу состоится главная акция – парад в центре Праги. Фестиваль продлится до воскресенья, 13 августа.

В этом году организаторы мероприятия хотят показать разницу между толерантностью и уважением. Они намерены обратить внимание на предрассудки людей, судьбы представителей ЛГБТ в разных странах и Чехии, а также напомнить об их правах.

Официальное открытие фестиваля запланировано на вечер на Стршелецком острове, где пройдет концерт. Там всю неделю будет работать фестивальная деревня. На закрытии фестиваля выступит цыганская группа Terne Čhave, словацкая певица Katarzia, чешская рэп-исполнительница SharkaSs, а также цирковые акробаты. Мероприятия в рамках фестиваля также будут проходить в здании Центра «Человек в беде» и культурного центра Venuše в Швегловке.

После полудня в субботу на Вацлавской площади начнется парад, который пройдет через площадь Республики, набережную Дворжака и Чехов мост. Затем участники шествия отправятся в Летенские сады, где состоится концерт.

Участие в большинстве мероприятий бесплатное. Подробнее

Источник: lidovky.cz