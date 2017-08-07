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Над Масариковым вокзалом в Праге появится пешеходная крыша

Над Масариковым вокзалом в Праге появится пешеходная крыша

artyommm 271 0
По крыше над перронами можно будет пройти через вокзал в ранее недоступные отсюда улицы Праги в центре.
Над Масариковым вокзалом в Праге появится пешеходная крыша

Вместо изначально планируемого подземного перехода под Масариковым вокзалом, в Праге решили реализовать более амбициозный проект. Теперь проектировщики предлагают построить над ним крышу, которая будет не только защищать перроны от дождя, но и будет служить пешеходам. Они смогут свободно перемещаться в настоящее время отделенные друг от друга части Праги в центре и экономить время в пути. 

Управление железной транспортной дороги(SŽDC), которое является инвестором строительства, одобрило исследование, проведенное компаниями Jakub Cigler Architekti и Sudop Praha (в их обязанности входит техническое и визуальное решение проекта). Стоимость строительства нестандартной крыши над вокзалом оценивается в 350-450 млн крон. В целом реконструкция вокзала, открытого в 1845 году, обойдется в 1,7 млрд крон.

Начальник управления SŽDC Павел Суры говорит, что в идеале работы могут начаться в 2022 году. Крыша вокзала сможет объединить улицы На Флоренце, Гибернскую и Оплеталову с отдельными перронами. 170 лет назад Масариков вокзал, который назывался просто станцией Прага, разделил центр на несколько частей и усложнил жизнь пешеходам.

Визуализация Sudop Praha/Jakub Cigler Architekti

Источник: lidovky.cz

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вокзал Прага строительство
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