Необычный отдых: Пражанам предложили побыть пастухами

На окраине чешской столицы появилось коммунальное стадо овец и коз, пасти которое может любой желающий – ради отдыха и удовольствия.

На окраине Праги появился «прокат» овец и коз. «Коммунальное» стадо создали природозащитники из Яромнержа. Любой человек может попробовать себя в качестве пастуха и сменить торопливую городскую жизнь на тишину и спокойствие на природе. Объединение «Пражское пастбище» (Pražská pastvina) хочет показать людям, что нетронутый пейзаж – это не только лес, как принято считать.

Приходить пасти овец и коз можно с любой периодичностью – раз в неделю, два раза в неделю или когда угодно. Единственное условие – нужно купить абонемент на год, который стоит 150 крон. Продаются также и сами животные. За овцу или козу просят 5 000 крон. Цель объединения – создать содружество собственников и друзей, которые будут вместе заботиться о домашних животных. Например, владельцы коз и овец могут на лето отдавать в коммунальное стадо своих питомцев и ничего за это не платить.

Побыть пастухами предлагают и людям, которые не связаны с сельским хозяйством – ради отдыха на природе и снятия нервного напряжения от городской суеты.

Источник: ihned.cz