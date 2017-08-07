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В Чехии объявили войну дезинформационным сайтам

В Чехии объявили войну дезинформационным сайтам

artyommm 234 0
Интернет-компания Seznam будет блокировать рекламу на сайтах с лживой информацией. То же самое уже делает компания Vodafone.
В Чехии объявили войну дезинформационным сайтам

Новостные сайты, которые будут публиковать дезинформационные или пропагандистские материалы, лишатся выплат за рекламу от Seznam.cz. Таким образом, чешская интернет-компания присоединилась к остальным транснациональным брендам, которые еще раньше начали бороться с отображением рекламы на сайтах с лживым контентом. 

Пока непонятно, какие дезинформационные сайты в Чехии попадут под санкции Seznam.cz. Между тем, реклама от Seznam отображается на самых известных дезинформационных каналах, например, AC24 и New world order opposition (Nwoo).

Seznam.cz будет блокировать выплату дохода от демонстрации рекламы. Пресс-атташе компании сообщила, что подробности появятся на следующей неделе. Но уже сейчас в правилах Seznam.cz появился этический кодекс. Сайты, которые хотят получать прибыль от рекламы, не смогут выдавать чьи-то мнения и комментарии за новости, а также публиковать информацию, противоречащую фактам или распространяющую ложь и тайные теории. Владельцы новостных сайтов должны будут также указывать полные сведения о себе.

С дезинформационными сайтами в Чехии уже борется компания Vodafone, которая блокирует рекламу на сайтах с лживым контентом. Банк Česká spořitelna поддержал инициативу и отказался от рекламы на таких ресурсах. 

Источник: aktualne.cz

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Пропаганда Seznam Чехия интернет сми
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