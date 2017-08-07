В пражском метро пустят аутентичные советские электропоезда

Движение исторических электропоездов в метро Праги будет приурочено к 39-летию зеленой ветки А.

Фото: автор Jiří Sedláček, лиц. CC-BY-SA-3.0, ссылка на фото http://bit.ly/2veiz8J

На следующей неделе в пражском метро можно будет увидеть старые поезда. Транспортное предприятие планирует таким образом отметить 39-летие с момента открытия первого участка зеленой ветки метро А в Праге. Первые составы (тогда еще состоявшие из четырех вагонов) выехали на нее 12 августа 1978 года. На участке, обозначенном как I.A, было семь станций, которые объединяли станции Náměstí Míru и Dejvická (она тогда называлась Leninova).

В то время по только что открытой линии метро ходили электропоезда серии 81-71, которые Чехия получила от советского производителя в числе первых среди стран бывшего восточного блока. Эти поезда перевозили пассажиров в метро до 2009 года (на ветке А – до 24 июня 2005 года). Сейчас они курсируют по линиям А и В в модернизированной версии 81-71M (реконструкцию прошли 93 состава).

В субботу 12 августа пассажиры услышат особые сообщения на станциях метро. Машинисты будут одеты в униформу 90-х гг., а Транспортное предприятие пустит на рельсы исторические составы в исконном виде. Первый ретро-электропоезд отправится со станции Dejvická до станции Skalka в 10:17, последний – в 14:40. Для проезда в ретро-поездах покупать дополнительный билет не нужно.

Источник: denik.cz