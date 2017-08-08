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В Праге появится больше 200 новых парков

В Праге появится больше 200 новых парков

Vladislava M 514 0
В Праге утвердили новый территориальный план: в ближайшие годы в столице планируют создать больше 200 новых парков и посадить новые леса.
В Праге появится больше 200 новых парков

В Праге хотят постепенно расширять площадь зеленых насаждений в виде новых лесов или парковых зон. Об этом сообщили магистрат и Институт планирования и развития. На данный момент в Праге уже развивают новый лес.

Утвержденный новый территориальный план предполагает засадить зеленью свободные и неиспользуемые территории, а также обустроить больше 200 новых парков.

Сейчас леса, парки и сады занимают пятую часть площади Праги. В последние годы магистрат основал два новых парка и засадил лесами 42,4 гектара сельскохозяйственных земель.

Прага относится к самым зеленым европейским столицам. Но, по оценкам урбанистов из Института планирования и развития, город страдает от недостатка ухоженной зелени. Большую часть зеленых зон составляют неиспользуемые площади, заросшие сорняками и кустами. Часть этих зон, согласно новому территориальному плану, к 2022 году превратится в парки.

Всего появится 207 новых парков в разных районах города.

Источник: ekolist.cz

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Прага парки экология
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