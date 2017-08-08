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В Чехии собирают деньги на воссоздание сожженного костела

В Чехии собирают деньги на воссоздание сожженного костела

Vladislava M 160 0
Все желающие могут оказать материальную помощь городу Тршинец, который будет воссоздавать сожженный костел Божьего тела.
Фото: HZS Moravskoslezského kraje
В Чехии собирают деньги на воссоздание сожженного костела

С сегодняшнего дня в Чехии идет благотворительный сбор на воссоздание деревянного костела Божьего тела в Тршинце (Гуты) в районе Фридек-Мистек. Сбор открыла городская ратуша. Каждый желающий может внести свой вклад в обновление уничтоженной злоумышленниками достопримечательности.

Деньги можно посылать на счет 7657654/0300 в Чешскословацком торговом банке (Československá obchodní banka). Об этом сообщил Патрик Жондор из тршинецкой ратуши.

Уникальный костел 16 века сгорел на прошлой неделе. В умышленном поджоге костела полиция обвинила трех молодых людей. Двоих из них заключили под арест. Мотив преступления неизвестен. Материальный ущерб, по предварительным оценкам, составит до десятков миллионов крон. Исторический ущерб невозможно оценить.

Староста города Тршинец Вера Палковска в понедельник сообщила, что все деньги, которые поступят на счет, будут служить только для обновления костела. По ее словам, к возможности оказать помощь проявляют высокий интерес люди из близлежащих городов и компаний, а также жители всей Чехии и Словакии.

Источник: ČTK

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пожар Чехия достопримечательности благотворительность
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