Чешские ученые создали уникальный домашний фильтр для очищения сточных вод

Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы в Чехии может резко подорожать вода и плата за отведение сточных вод. Чтоб это не сказалось на бюджете, ученые предложили уникальный фильтр.

Фото: www.shutterstock.com

Исследователи из Высшего технического института в Брно создали современное оборудование для очищения так называемых серых вод (сточная вода из умывальников, ванн, душа, стиральных машин). Теперь академики и разработчики компании ASIO собираются продвинуть новинку на мировом рынке. Об этом рассказало Технологическое агентство ЧР.

«Пока в Чехии экономически доступно использовать воду из водопроводов и колодцев, чистой воды достаточно. Но все это быстро может измениться. Уже сегодня во многих областях Земли значительные проблемы с водой из-за продолжительной засухи», – прокомментировал Владимир Йирмус из компании ASIO.

Ученые предполагают, что стоимость воды и отведения сточных вод в ближайшие годы может вырасти больше чем до 100 крон за 1 кубический метр воды. И тогда людям понадобится оборудование для очищения сточных вод.

Сточные воды принято делить на серые и черные. Серая вода состоит в первую очередь из воды, стекающей из умывальников и душа. В ней нет продуктов жизнедеятельности человека. Черными водами считаются те, которые стекают из туалета.

По словам ученых, люди должны научиться смотреть на серую воду не как на мусор, а как на источник воды, энергии и ценных веществ.

«Чехия как член европейского сообщества обязалась, что в будущем не будет дотировать питьевую воду. Если у нас не будет очистительного оборудования, то резкое подорожание воды может отрицательно сказаться на бюджете многих людей», – подчеркнул Йирмус.

Созданный учеными фильтр работает так, что сточная вода очищается механически, а затем биологически до уровня дождевой воды. Благодаря эффективной системе фильтрации сточная вода становится гигиенически безопасной.

Уникальность устройства заключается в том, что в нем объединены бактерии, необходимые для биологического очищения воды, и фильтры на мембранах, установленные особым способом. В результате вода полностью очищается без хлора. После этого ее можно использовать, например, для полива или в других хозяйственных целях.

Компания ASIO уже экспортирует фильтры в Словакию, Венгрию, Румынию и Хорватию.

Источник: ekolist.cz