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Сегодня по Праге будет ездить «радужный» трамвай

Сегодня по Праге будет ездить «радужный» трамвай

Vladislava M 253 0
Трамвай с радужными флагами будет курсировать по центру Праги с 14:00 до 18:00 в рамках фестиваля ЛГБТ Prague Pride. Экипаж трамвая будет информировать о профилактике ВИЧ.
Сегодня по Праге будет ездить «радужный» трамвай

Сегодня днем по центру Праги с 14:00 до 18:00 будет ездить трамвай с радужными флагами, который будет привлекать внимание к опасности распространения болезней ВИЧ и СПИД. Просветительская поездка войдет в программу фестиваля Prague Pride, который посвящен жизни лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Экипаж трамвая будет информировать пассажиров о возможностях защиты от венерических заболеваний и раздавать презервативы.

Инфекцию ВИЧ в Чехии исследуют с 1985 года. С того времени и до конца июня 2017 года национальная лаборатория по СПИДу при Государственном комитете здравоохранения зарегистрировала 3041 человека с ВИЧ. В стадию СПИДа болезнь перешла у 566 пациентов. От нее погибло 269 человек. В последние годы число зараженных растет: среди них больше всего мужчин, которые имели половые отношения с мужчинами.

В первом полугодии 2017 года в Чехии зарегистрировали 135 новых зараженных. За прошлый год их было 286, что стало рекордным годовым числом. В 2015 году врачи зарегистрировали 264 новых пациента с ВИЧ. В 80-е и 90-е годы количество новых инфицированных колебалось, но достигало максимум 60 человек в год. С 2003 года число новых случаев ВИЧ в Чехии стало быстро расти.

Эксперты считают, что причиной этого стало не только сексуальное раскрепощение людей и открытие эротических клубов, но и исчезновение страха болезни. Благодаря современному лечению пациенты могут жить с ВИЧ намного дольше, чем раньше. Поэтому люди перестают предохраняться. Эксперты предупреждают, что болезнь остается смертельной, многим людям она значительно сокращает жизнь, а лечение оказывает и неприятные побочные эффекты.

Источник: ČTK

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