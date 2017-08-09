Прага признала, что русский анархист Шевцов не нарушал закон

Администрация Праги 6 решила, что русский студент Шевцов не совершал даже административного правонарушения. Студента обвиняли в том, что он снимал на видео, как стену тюрьмы разрисовывали баллончиком.

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По мнению Администрации Праги 6, русский анархист Игорь Шевцов не совершил даже административного правонарушения, когда снимал на видео, как другой парень рисует баллончиком на стене рузыньской тюрьмы. Изначально суд запретил Шевцову три года участвовать в демонстрациях, но затем за него вступился Верховный суд, который передал дело Праге 6.

«Поведение Игоря не характеризовали как административное нарушение», – рассказал пресс-секретарь городской части Ондржей Шрамек.

Администрация Праги 6 занималась делом Шевцова именно на основании решения Верховного суда, который перевел дело из категории уголовных в административное. Городская часть решила, что и административного нарушения студент не совершал, поэтому дело закрыли.

Игорь Шевцов провел четверть года под арестом: его обвиняли в том, что он бросал в дом министра обороны ЧР Мартина Стропницкого бутылки с горючей смесью, но доказать это не смогли.

Наконец, студента осудили за то, что он караулил и снимал на видеокамеру, как другой парень рисовал анархистские знаки баллончиком на тюремной стене. Шевцов отверг свою вину и заявил, что он только снимал акцию, но не караулил. Верховный суд удовлетворил его жалобу и отменил вердикт. Министерство юстиции извинилось перед молодым человеком и согласилось выплатить ему 360 000 крон за незаконный арест и уголовное преследование.

Игорь Шевцов долгое время живет в Чехии и изучает этнологию на Философском факультете Карлова Университета.

Источник: Aktualne.cz, ČTK