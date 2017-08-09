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Новый тренд: Чехи обмениваются дождевыми червями для переработки мусора

Новый тренд: Чехи обмениваются дождевыми червями для переработки мусора

Vladislava M 197 0
Жизнь без отходов стала трендом, к которому стремятся многие чехи. Новым способом переработки биоотходов в компост стали калифорнийские дождевые черви: для обмена ими чехи даже создали специальную карту.
Фото: mapko.cz
Новый тренд: Чехи обмениваются дождевыми червями для переработки мусора

Новым хитом чешских домов стали компостницы с дождевыми калифорнийскими червями, которые перерабатывают пищевые отходы очень быстро. Недавно в интернете даже появилась интерактивная карта компостниц, владельцы которых готовы бесплатно поделиться червями.

Чехия все больше приближается к экологической жизни без мусора. Этому способствует и распределение мусора, и покупка бракованных овощей и фруктов у местных фермеров, и переработка отходов в компост. Новые калифорнийские черви способны ликвидировать все биоотходы, включая бумажные фильтры для кофе, и превратить их в хорошее удобрение для цветов.

Чешские дождевые черви не отличаются таким хорошим метаболизмом, как калифорнийские, которые способны создать компост из груды отходов за три месяца. Поэтому именно американские черви самые востребованные и дорогие. Одна порция таких червей стоит 350 крон, не включая расходы на доставку.

Поэтому чехи придумали собственную систему экономики совместного потребления и создали республиканскую «карту червей». На ней отмечены все владельцы таких червей, которые готовы поделиться ими бесплатно.

На реализацию проекта авторы получили дотацию от норвежских фондов в размере 2 млн крон. В компании уже есть сотрудник, который каждый день пополняет карту. На данный момент на ней можно найти около 300 разводчиков калифорнийских червей. Только в Праге на карте отмечено 90 точек. До конца года создатели собираются отметить на карте 1500 компостниц.

Полкило червей ежедневно ликвидирует и компостирует 250 г биологических отходов (шкурок от бананов, овощей и фруктов, картофеля, остатков чая, кофе, яичной скорлупы, черствого хлеба и др.). Хранить такую компостницу можно даже дома, так как она не выделяет никакого запаха, а черви не показываются на поверхности. Также червей можно запустить в землю в саду, но при температуре меньше 10 градусов тепла они не размножаются. Однако теплолюбивые калифорнийские черви могут пережить и чешскую зиму, если поместить их в емкость для компоста.

Источник: ihned.cz

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Темы
мусор экология Чехия Прага
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