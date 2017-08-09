Ссора двух чешек из-за собак закончилась поножовщиной

Две женщины в парке повздорили, выгуливая собак: одна отказалась пристегнуть питомца к поводку, а другая догнала ее и ударила ножом.

Словесная перепалка между двумя женщинами, которые во вторник выгуливали в парке чешского города Мост своих собак, закончилась физическим нападением. Об этом сегодня рассказала полиция. Одна женщина нанесла другой два удара ножом. Полицейские обвинили ее в попытке нанести тяжкие телесные повреждения.

Инцидент произошел около 8 утра в городском парке. Две женщины 34 и 59 лет выгуливали там своих собак без поводка.

«Более молодая женщина попросила другую пристегнуть свою собаку к поводку. Старшая женщина ответила то же самое. Затем она продолжила прогулку дальше по парку, а молодая женщина догнала ее сзади и нанесла каким-то предметом две ножевые раны», – описала инцидент пресс-секретарь мостецкой полиции Людмила Светлакова.

Раненая 59-летняя женщина стала убегать от нападающей. Ей вызвали помощь сотрудники, ухаживающие за зеленью в парке. На скорой помощи пострадавшую увезли в больницу.

Подозреваемую вскоре нашли и задержали. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Мотив своего поступка задержанная не смогла объяснить.

Источник: Novinky.cz