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После ночной грозы в Чехии случился транспортный коллапс

После ночной грозы в Чехии случился транспортный коллапс

Vladislava M 88 0
Несколько часов пришлось стоять поездам между Прагой и Оломоуцем: железные дороги и магистраль перекрыли поваленные деревья, поэтому запасные автобусы по маршруту также не смогли пустить.
После ночной грозы в Чехии случился транспортный коллапс

Из-за сильной грозы, которая прошла ночью в Чехии, ветром повалило много деревьев. Упавшие деревья остановили движение поездов на железной дороге между Оломоуцем и Прагой. Транспорт стоит уже больше трех часов: это коснулось двадцати поездов.

По словам представителей «Чешских дорог», запасные автобусы по маршруту также нельзя было пустить, так как деревья заблокировали и дороги. Из-за упавших деревьев перекрыли и магистраль D35 на Оломоуц. На данный момент пожарные совершили 90 выездов для устранения последствий урагана.

Изначально движение поездов хотели возобновить в 7 утра, но к этому времени не удалось убрать все деревья. Пресс-центр «Чешских дорог» сообщил, что движение возобновят тогда, когда будут ликвидированы все препятствия. Коллапс затронул ночные поезда дальнего следования, девять скоростных поездов и десять пассажирских.

Самые сильные грозы прошли в эту ночь в Оломоуцком крае около 4 утра. В Ракове сильный порыв ветра снес жестяной гараж у частного дома. В Могельнице ветер разрушил крышу производственной компании, в Унчовице снесло половину крыши амбара.

Источник: ČTK

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Темы
Чешские железные дороги пожарники транспорт
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