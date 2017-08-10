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В Чешском рае насмерть разбилась несовершеннолетняя туристка

В Чешском рае насмерть разбилась несовершеннолетняя туристка

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Несчастный случай произошел в среду, 9 августа. Девочка упала с высоты 20 м.
Фото: Иллюстрация Martina Foralová, http://bit.ly/2vpaY7u
В Чешском рае насмерть разбилась несовершеннолетняя туристка

С обрыва в Чешском рае в среду, 9 августа, упали две девочки. Одна из них не выжила, другая получила травмы средней степени тяжести. Третья девочка, которая также была вместе с ними, осталась стоять на скале. Спуститься ей помогали спасатели.

Несчастный случай произошел около 21:00 недалеко от дорожки, огибающей левый берег Йизеры-з-Доланек возле Турнова по направлению к закусочной Zrcadlová koza («Зеркальная коза»). Скорая помощь осмотрела на месте двух несовершеннолетних пациенток. Одну из них пытались реанимировать в течение несколько десятков минут, но медикам в итоге пришлось констатировать смерть. Другую девочку отвезли в травматологическое отделение больницы в Либерце.

В Доланки прилетел также вертолет скорой помощи из Праги. На месте работал психолог. Прибыли также группы профессиональных пожарных из Семил и Либерца, а также добровольная пожарная служба из Турнова. Они помогали с осмотром несовершеннолетних. Третью девочку спасатели снимали со скалы высотой 20 м. Полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося.

За последние несколько дней это второй случай падения со скалы в Либерецком крае. В минувшее воскресенье с высоты сорвался скалолаз возле Мала-Скала. Мужчина, к счастью, отделался травмами средней степени тяжести. В Карловарском крае в субботу не выжила после падения со скалы 13-летняя девочка.

Источник: idnes.cz

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Темы
пожарники полиция Либерецкий край
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