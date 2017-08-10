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Видео: Пьяные чехи пытались скрыться от полицейских на самодельном тракторе

Видео: Пьяные чехи пытались скрыться от полицейских на самодельном тракторе

artyommm 342 0
Погоня закончилась в поле. Беглецам пришлось выпрыгивать из трактора, так как они потеряли контроль над управлением транспортным средством.
Фото: YOUTUBE/TÝDENÍK POLICIE
Видео: Пьяные чехи пытались скрыться от полицейских на самодельном тракторе

Двое мужчин в Пардубицком крае решили ночью съездить на заправку за сигаретами на мини-тракторе, собранном в домашних условиях. По дороге транспортным средством без осветительных приборов заинтересовалась полиция, патруль решил его остановить и проверить. Водитель предпочел скрыться от полицейских (он находился в состоянии алкогольного опьянения). Курьезная погоня закончилась в поле.

Инцидент произошел в среду, 9 августа. Двое чехов в возрасте 26 и 29 лет отправились за сигаретами в два часа ночи. Они сели в собранный на дому трактор и поехали на ближайшую станцию. Когда их решила остановить полиция, водитель не отреагировал на распоряжения патрульного. Он проехал через заправку, затем съехал с дороги и начал уезжать по направлению к полю, где трактор предательски перестал поддаваться управлению.

Беглецам пришлось выпрыгивать из кабины на ходу. К счастью, через несколько метров трактор остановился. Когда мужчин догнали полицейские, выяснилось, что водитель был сильно пьян (1 промилле алкоголя). Трактор не имел регистрационных номеров и страховки. 

Недавно 29-летнему водителю трактора предъявили обвинения в угрозе безопасности окружающих под воздействием наркотических веществ. Если его вину докажут, ему грозит запрет предпринимательской деятельности, денежный штраф и до одного года тюрьмы.

Источник: lidovky.cz

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Темы
полиция алкоголь
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