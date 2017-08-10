Нацбанк и Минфин Чехии положат конец обману в обменных пунктах

Согласно предлагаемым поправкам к закону, клиенты обменных пунктов смогут вернуть деньги в течение двух часов, если узнают, что им предложили невыгодный курс и таким образом обманули.

Чешский Нацбанк и Министерство финансов обеспечат возможность туристам вернуть деньги из обменного пункта при невыгодном курсе валют в течение двух часов. Обменникам, в свою очередь, придется вывешивать только одну таблицу курсов валют.

Вот уже несколько лет иностранные СМИ рассказывают о распространенных ловушках в Праге, в которые попадают туристы. Из-за этого чешская столица приобрела репутацию города обмана. Пять лет назад канал National Geographic снял репортаж о непорядочных таксистах, карманных ворах и грабительских обменных пунктах и назвал его «Город обмана». Мэрии такое определение не понравилось. Несколько недель назад немецкий канал Kabel eins снял подобный сюжет о Праге под названием «Внимание, вас натянут».

Появилась надежда, что в будущем положение иностранцев, которые ищут теперь подвоха на каждому шагу, может улучшиться. По крайней мере, это касается обменников. Чешский Нацбанк обяжет их вывешивать только один курс валют, вместо двух с разными курсовыми таблицами – как сейчас. Кроме того, туристы смогут вернуть деньги, если узнают, что их обманули.

Готовящиеся изменения приветствует журналист Янек Рубеш, который давно рассказывает иностранцам о ловушках, ожидающих их в Праге. Изменения в законодательстве, как считают в Министерстве финансов, могут вступить в силу не раньше конца 2018 года или в начале 2019 года.

Источник: lidovky.cz