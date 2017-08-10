Судья противозаконно держала ребенка в чешском детдоме 2,5 года

Мать, у которой незаконно отняли ребенка и держали в детском доме 2,5 года, получила надежду на материальную компенсацию через несколько лет. Судья, допустившая ошибку, не понесла никакого наказания.

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Вразрез с законом и решением Конституционного суда судья Окружного суда Праги 9 держала новорожденную девочку до ее 2,5 лет в детском доме. При этом мать ребенка хотела о заботиться о ребенке.

Только теперь государство будет выплачивать матери за ошибку судьи компенсацию в размере нескольких миллионов крон. Судья за свое неправильное решение не получила никакого наказания, хотя из-за этого пострадало и здоровье ребенка.

На данный момент девочке уже 8 лет, но только сейчас у ее матери появилась надежда получить компенсацию. Действия судьи, которая через три дня после рождения ребенка решила, что ему будет лучше в детдоме, признали противозаконными. Решение судьи критиковал Конституционный суд.

Судья решила, что мать ребенка не будет способна ухаживать за ним, только на основании того, что она отказывалась сотрудничать с органами социальной опеки. При этом женщина полгода ходила в детдом, чтобы кормить свою дочь грудью, а затем регулярно навещала ее вместе со своей матерью. В течение всего времени она проявляла к ребенку внимание.

Кроме того, во время судебного процесса у женщины родился сын, которого государственные органы не стали помещать в детдом, хотя условия проживания не изменились.

По данным Министерства юстиции, судья, которая приняла неправильное решение, повысилась и теперь работает в Городском суде Праги.

Источник: Novinky.cz