В Праге вспоминают разрушительное наводнение 2002 года

Ровно 15 лет прошло после ужасного наводнения, которое продолжалось в Праге 12 дней. На Кампе открылась выставка фотографий, сделанных в то время.

Фото: Effenberger, http://www.panoramio.com/photo/16826369, лиц. CC-BY-SA-3.0, источник: http://bit.ly/2vHklSC

В Праге вспоминают наводнение 15-летней давности. Выставка «15 лет после наводнения» напомнит жителям столицы о разрушительной стихии, от которой Праге пришлось защищаться в 2002 году. После этого бедствия взгляд на способы защиты от наводнений коренным образом изменился.

В парке Кампа появились 20 щитов, на которых можно увидеть широкоформатные фотографии и вспомнить то нелегкое время, когда Праге пришлось научиться спасаться от природной катастрофы подобного масштаба. Выставка открылась сегодня, 10 августа, и будет работать до 30 сентября. Вернисаж при участии мэра Адрианы Крначовой состоится 16 августа в 16:30 на Кампе (U Sovových mlýnů).

Наводнение, которое в 2002 году настигло Прагу, было самым разрушительным и масштабным в современной истории города. Две волны аномальных осадков 6 и 7 августа, а также 11 и 12 августа обрушились на столицу, из-за чего вода во Влтаве начала выходить из берегов, а уровень воды во многих местах города превысил самые высокие отметки наводнений в истории.

Наводнение длилось 12 дней, с 8 по 19 августа, и коснулось более 5,8% площади города, включая места с самой густой и важной городской инфраструктурой и места с наибольшей численностью населения и исторической застройкой. От наводнения пострадали городские части Праги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, Сухдол, Лысолайе, Хухле, Радотин, Збраслав, Липенце и Троя. Из этих районов было эвакуировано 48 470 человек. Больше всего пострадали Прага 7 и 8.

Общий объем ущерба составил почти 30 млрд крон, из них 15 млрд крон – ущерб собственности города, включая 7 млрд – разрушения в метро. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Источник: prahaeu