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Ученых удивил результат исследования общественного мнения об атеистах в Чехии

Ученых удивил результат исследования общественного мнения об атеистах в Чехии

artyommm 129 0
Ученые в рамках международного исследования выявили парадоксальный факт о жителях Чехии. Местные атеисты неосознанно считают неверующих более опасными и безнравственными, чем верующих.
Ученых удивил результат исследования общественного мнения об атеистах в Чехии

Большинство людей по всему миру считает, что атеисты – безнравственные люди, которые могут совершать насильственные преступления. Жители Чехии тоже придерживаются этого мнения, хотя большая часть населения относит себя именно к атеистам.

Престижный журнал Nature Human Behaviour опубликовал результаты исследования, которое проводила команда ученых в 13 странах мира. Они искали связь между безнравственными поступками и атеизмом среди более чем 3 000 человек из разных стран. Участники исследования происходили как из религиозных обществ (например, Индии и ОАЭ), так и из секуляризованных государств (например, ЧР и Нидерландов). 

Согласно исследованию, аморальные поступки (издевательства над животными, серийные убийства и нанесение увечий) в два раза чаще приписывают именно атеистам, а не верующим. Исключением стали Финляндия и Новозеландия, население которых не придерживается таких предрассудков.

Авторы исследования пишут, что религия интуитивно считается во всем мире неотъемлемой защитой от попыток безнравственного поведения, а атеистов воспринимают как потенциально морально испорченных и опасных людей. И хотя секуляризация во многих местах уменьшает открытую религиозность, религия по-прежнему оказывает сильное и постоянное влияние на человеческую нравственность.

Как проходило исследование?

Сбор информации проходил путем письменного анкетирования (в Чехии оно проводилось в форме онлайн) среди студентов университетов. Основной принцип эксперимента заключался в том, что предлагался короткий текст с описанием человека, который начинал с издевательств над животными, а затем доходил до убийств бездомных. 

Половину респондентов спросили, может ли являться описанная личность а) учителем б) учителем и атеистом. Остальным предложили варианты ответа а) учитель и б) учитель и верующий. Логически правильный ответ в обеих группах должен был быть а) учитель. Но ученых интересовало то, в какой из групп сделают больше всего ошибок, чтобы выявить, какие предрассудки насчет атеистов и верующих преобладают в том или ином обществе. Ученые также собирали базовые демографические и социо-экономические данные о респондентах и проверяли, прочитали ли они тексты и как поняли задание.

Чехия: Мы атеисты, и атеистам не доверяем

Чехия, которая часто обозначает себя за атеистичное государство, продемонстрировала высокую степень недоверия к неверующим. В группе, где надо было выбрать ответ между учителем и учителем / верующим, ошиблось меньше 1/3 респондентов. В группе, где был вариант ответа с атеистом, ошибку допустила половина испытуемых.

Важно понимать, что речь идет о неявных предрассудках: если бы респондентов напрямую спросили, что они думают об атеистах, в соответствии с атеистической культурой ЧР ученые, скорее всего, получили бы другие ответы. Среди исследуемых стран в Чехии более сильные предрассудки в отношении аттеистов, чем в Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании и Нидерландах.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
религия Чехия Опрос общественного мнения
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