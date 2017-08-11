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В Праге очистят улицы от автохлама

В Праге очистят улицы от автохлама

artyommm 148 0
Жителей Праги призывают сообщать о брошенных автомобилях в их районах. Это позволит освободить парковочные места для людей, которые действительно в них нуждаются.
В Праге очистят улицы от автохлама

Брошенных на улицах Праги автомобилей, которые занимают места на парковках, становится все больше. Городские части жалуются, что магистрат не решает эту проблему. Мэрия, наоборот, считает, что этим должны заниматься районные администрации. Прага 5 решила взять инициативу в свои руки и призывает жителей сообщать об автохламе. Управление услуг Праги уже получило 1 188 сообщений к рассмотрению.

В конце лета Прага 5 направит их в магистрат для начала процесса по отбуксовке брошенных машин. Сообщения об автохламе от жителей принимает также городская часть Прага 11. По словам главы администрации Праги 5 Томаша Гомолы, автохлам может представлять опасность для окружающих. «Долгие месяцы автохлам стоял на улице На Злихове, прямо перед зданием базовой школы. У машины были выдавлены окна, и школа неоднократно просила нас, чтобы мы помогли с ее отбуксировкой, так как магистрат делом не занимался», – пожаловался чиновник.

Пресс-атташе пражского магистрата Вит Гофман говорит, что этим вопросом должны заниматься дорожные службы городских частей. Они вправе решать, какие машины считать автохламом. Процесс по отбукскировке долгий и проблематичный. Поэтому в Праге 8 сразу обращаются в полицию. Тогда на колесо машины надевают блокиратор, и, если водитель не объявится в течение 30 дней, машину увозят. 

Отправлять информацию о брошенных автомобилях можно также с помощью сервисов ZmenTe.to и ZmapujTo.cz.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили полиция Прага парковка
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