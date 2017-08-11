Новый перевозчик предложит выгодные автобусные маршруты по Чехии

С 17 августа немецкий перевозчик FlixBus запустит автобусные маршруты из Праги в другие чешские города. Стоимость билетов будет ниже, чем у конкурентов.

Фото: https://www.facebook.com/FlixBusDE

С 17 августа 2017 года международный перевозчик FlixBus запустит в Чехии внутренние автобусные маршруты из в Праги в Брно, Карловы Вары и Чески-Крумлов (через Ческе-Будеёвице). С 3 сентября добавятся маршруты из Праги в Пльзень и Либерец.

Предполагается, что немецкая компания FlixBus станет серьезным конкурентом автобусному перевозчику RegioJet, который в последние годы стал лидером по маршрутам между чешскими городами. До сих пор FlixBus предлагал автобусные маршруты по Чехии только в рамках международных соединений.

Недавно компания начала экспансию на восток. Первыми в этом направлении стали прямые автобусы до Киева . Перевозчик будет привлекать пассажиров не только комфортом, но и приемлемыми ценами. Билеты на автобусы вне самых востребованных часов будут дешевле, чем у RegioJet или «Чешских дорог».

Например, стоимость билета на автобус из Праги до Брно у FlixBus начнется со 149 крон, когда у RegioJet – со 165 крон по проездному или с 210 крон для незарегистрированного пассажира. Купить билет «Чешских дорог» можно по предварительной продаже со скидочной картой от 165 крон, иначе – от 199 крон.

Стоимость билетов на автобусы Прага-Пльзень стартует у FlixBus с 69 крон, у RegioJet – с 80 крон, у «Чешских дорог» – с 75-85 крон (со скидочной картой).

Цены на билеты у FlixBus будут зависеть от загруженности маршрутов, в часы-пик они будут выше. В рамках международных маршрутов поездки внутри Чехии также обойдутся дороже.

Источник: aktualne.cz