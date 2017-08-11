Завтра в Праге пройдет гей-парад, шествие экстремистов и День семьи

В субботу в центре Праги будут проходить социальные акции: парад ЛГБТ Prague Pride 2017, шествие противников гей-парада и мероприятия в поддержку традиционных семей. Движение транспорта будет ограничено.

Фото: Вова Поморцев для 420on.cz

В субботу по центру Праги пройдет карнавальное шествие – парад гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Prague Pride. Участники парада отправятся с Вацлавской площади на Летну. Организаторы сообщили в магистрате, что в акции собирается поучаствовать 10 000 человек.

В это же время на улицах Праги пройдет демонстрация противников гей-парада, а также шествие в поддержку традиционных семей (Pochod pro rodinu), участники которого в 14:00 отправятся от улицы Овоцны трг до Кампы, где начнется основная программа.

За безопасностью в столице будет следить полиция. Для наблюдения за акциями привлекут и вертолет. На несколько часов (примерно с 12:00 до 16:00) в центре города перекроют движение транспорта, включая и трамваи. Водителей предупреждают, что выезд из подземного паркинга на Площади Республики в это время может сопровождаться длительным ожиданием.

Гей-парад станет кульминацией фестиваля Prague Pride 2017. В этом году он пройдет в Праге уже в седьмой раз. Впервые гей-парад организовали в августе 2011 года: акция вызвала широкие протесты со стороны консерваторов. По их мнению, шествие являлось пропагандой гомосексуализма.

В этом году участники гей-парада будут продвигаться от Вацлавской площади через улицу На Пршикопе и Площадь Республики, а оттуда по улицам Револучни, Рашновка, Клаштерска на набережную Дворжака. Затем они перейдут Чехув мост и поднимутся на Летну, где запланирован концерт.

«Из уст некоторых политиков и части общества постоянно можно услышать, к геям и лесбиянкам в Чехии относятся толерантно, поэтому нет причины проводить этот фестиваль. Prague Pride 2017 укажет на разницу между толерантностью и уважением. Мы не хотим, чтобы к нам относились толерантно, мы хотим, чтобы нас приняли», – прокомментировали организаторы фестиваля.

На улице Кози, которая проходит возле маршрута гей-парада, в 13:00 соберутся экстремисты. Их организатор Мавел Матейны выступал против акции ЛГБТ и в прошлые годы. На этот раз он назвал свое мероприятие «Чешской гордостью».

Парад за семью в 14:00 и День семьи на Кампе организует объединение Aliance pro rodinu. Организаторы заявили, что хотят ограничить в школах «агрессивную пропаганду гомосексуального стиля жизни как равноценного традиционным союзам». По словам организаторов, традиционные семьи в Чехии не ценят: их положение делает невыгодным система налогообложения и атмосфера в обществе. Программа дня семьи опубликована здесь.

Источник: ČTK