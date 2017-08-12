В Праге построят новый четырехэтажный паркинг

Новый паркинг должен будет решить проблему с дефицитом парковочных мест в районах Праги.

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В пражском районе Просек построят новый четырехэтажный паркинг на 378 мест. Об этом сообщает администрация Праги 9. Паркинг появится возле торгового центра Billa и будет предназначаться для жителей Просека и Стржижкова. Строительство начнется в следующем году. Администрация района рассчитывает, что бюджет на реализацию проекта составит 65-70 млн крон.

Паркинг будут возводить в самой загруженной автомобилями части Просека. По словам члена городского совета по вопросам транспорта Томаша Голечека, дефицит парковочных мест на улицах Яблонецка и Просецка превышает 150. Из запланированных 378 новых мест для стоянки 160 отведут для посетителей торгового центра.

Городская часть уже получила разрешение на строительство, на что потребовалось четыре года. Сейчас будут собирать источники финансирования, в следующем году уже должны начаться строительные работы. Городской совет также попытается получить часть денег из фондов ЕС.

Цены на месячную парковку для резидентов будут зависеть от того, сколько денег городской части удастся получить на стройку. Если большую часть средств соберут из сторонних источников, то резиденты будут платить за месяц стоянки несколько сотен крон.

Источник: tyden.cz