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Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии

Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии

artyommm 278 0
Режим по расписанию, скромное питание и выключенный мобильник. Монастыри предлагают отдохнуть от суеты и стресса в своих стенах.
Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии

Отдых за стенами монастырей в Западной Европе все чаще выбирают бизнесмены, менеджеры и люди, которые устали от ежедневного стресса. Такой не совсем обычный способ восстановления сил начинает набирать популярность и в Чехии. В монастырях говорят, что на отдых к ним собирается все больше людей, и это не только верующие.

«Это исконное дерево, а это – Дева Мария», – францисканец Йероним Юрка указывает на столетний тис в райском саду монастыря в центре Праги, где поют птицы, растет инжир и оливы. Такое же спокойное место францисканцы уже строят в Либерце, «для тех, кто нуждается провести время в безопасном месте от месяца до трех».

По словам Йиржи Йемелки из объединения христианских предпринимателей «Компас», все больше бизнесменов хочет отдыхать в тишине, и таких десятки. «Это интересная возможность и для стратегического планирования, начинают всплывать разные мысли, какие новые проекты можно реализовать», – рассказывает Йемелка.

Больше гостей теперь приезжает к августинцам в Заечове в районе Бероуна и цистерианцам в Осеке. За последние два года они приняли более 500 человек. Возрастает спрос на уединение в монастыре кармелитов в городе Сланы.

Как говорит приор монастыря Ян Поржиз, 70% отдыхающих – католики, остальные 30% – ищущие люди, протестанты или люди, которые переживают какой-то жизненный излом. По словам генерального секретаря Чешской епископской конференции Станислава Пржибила, тенденция отдыхать в монастырях пришла с Запада, где монастыри помогают людям, уставшим от стресса, восстановиться.

«Мы находимся в пространстве, где жизнь упорядочена. Еще, что для нас важно, это тишина. Наша жизнь наполнена информационным мусором, что утомляет», – сообщает Пржибил. Он ожидает, что отдых при монастырях станет востребованным и в Чехии.

Источник: rozhlas.cz

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отдых Чехия религия
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