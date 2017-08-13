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Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017

Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017

artyommm 124 0
Гей-парад, реконструкция Масарикова вокзала, новые парки, инфляция, долгожданные изменения в законе против обмана в обменниках, более выгодные цены на автобусы и выставка, посвященная наводнению 2002 года в Праге – что произошло в Чехии за неделю.
Фото: Парад Prague Pride. Фотограф Тимур Сулейманов
Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017

Prague Pride

В субботу, 12 августа, в Праге состоялся ежегодный гей-парад, который по традиции является кульминацией фестиваля Prague Pride. Представители ЛГБТ прошли от Вацлавской плошади до Летны. По словам организатора фестиваля Катержины Сапаровой, это мероприятие с каждым годом привлекает все больше туристов, каждый четвертый участник приезжает из-за рубежа. Во главе парада шла мэр Праги Адриана Крначова, которая взяла мероприятие под патронаж. Радужный флаг развевался и на здании магистрата. 

Кроме парада Prague Pride, в Праге состоялось Шествие за семью. Акцию организовал «Альянс за семью» (Aliance pro rodinu), который пропагандирует браки между мужчинами и женщинами. Организаторы мероприятия считают, что традиционные семьи в Чехии недооценены. Не способствуют их процветанию также налоговая система и настроения в обществе.

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Пешеходная крыша над Масариковым вокзалом 

Масариков вокзал в Праге, который уже долгое время ожидает реконструкции, решили сделать более удобным не только для пассажиров, но и для пешеходов. Последние, например, смогут пройти прямо по его крыше к ранее недоступным из этой части улицы Праги. Строительные работы планируется начать к 2022 году.

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Новые зеленые зоны в Праге

Хорошая новость для жителей чешской столицы: новых парковых зон и лесов в городе в ближайшие годы станет больше. Более 200 новых парков в Праге должно появиться к 2022 году. Они будут созданы на свободных и не используемых сейчас территориях. Напомним, Прага входит в число самых зеленых столиц Европы, однако в городе слишком много неухоженных зеленых зон, которые заросли сорняками и кустарниками.

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Современное оборудование для очистки воды

Серую воду, которая поступает в канализацию из душа, умывальников, стиральных машин и ванн, можно очищать и использовать повторно – для хозяйственных нужд, но требуется специальное оборудование для очистки. Его уже создали в Высшем технологическом институте в Брно. 

Ученые считают, что пора задуматься о надвигающемся дефиците питьевой воды из-за продолжительных засух. В ближайшие годы отведение сточных вод и само водоснабжение в Чехии существенно подорожают, и людям придется задуматься об эффективных способах экономии водных ресурсов.

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В июле цены в Чехии снова росли

В целом рост цен в июле составил 2,5%. Больше всего подорожали продукты: дороже стали яйца, масло и молоко. Выросли цены на услуги в сфере жилья и общественного питания.

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Обменники в Чехии больше не смогут обманывать туристов

Национальный банк и Министерство финансов анонсировали поправку к закону, которая существенно ограничит возможности обменных пунктов зарабатывать на неосведомленности и беззащитности туристов. Согласно поправке, клиенты обменных пунктов получат возможность в течение двух часов вернуть деньги, если они узнают, что обменяли их по невыгодному курсу (т.е. если их обманули). Обменникам разрешат вывешивать только одну таблицу курсов, чтобы не вводить клиентов в заблуждение.

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Новые выгодные автобусные маршруты

Немецкий перевозчик предложит новые маршруты из Праги в другие города Чехии и зарубежья по более низким, чем у конкурентов ценам. 

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В Праге вспоминают наводнение 2002 года

15 лет прошло после разрушительного наводнения в Праге, которое стало самым крупным и серьезным по нанесенному ущербу в современной истории столицы. Затоплено было 5,8% территории города, включая важную городскую инфраструктуру, метро и исторический центр города. На Кампе открылась фотовыставка под открытым небом, напоминающая о событиях 15-летней давности.

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