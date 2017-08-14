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В Праге прошло богослужение для участников Prague Pride

В Праге прошло богослужение для участников Prague Pride

artyommm 282 0
Экуменическая месса состоялась в евангелическом храме Мартина в стене. Представителям ЛГБТ таким образом хотели показать, что настоящие верующие – это не крикливые христианские радикалы.
В Праге прошло богослужение для участников Prague Pride

В воскресенье, 13 августа, в Праге прошло богослужение для участников фестиваля Prague Pride при содействии сразу нескольких священников. Организация Logos Česká republika решила организовать совместную экуменическую мессу христиан из разных церквей, чтобы показать геям и лесбиянкам, что громкие христианские радикалы не подают правильный образ истинных верующих. Совместное богослужение должно было продемонстрировать, что предрассудки ЛГБТ в отношении христиан излишни, как и предрассудки христиан о ЛГБТ-меньшинстве. 

В связи с подготовкой к мессе в рамках фестиваля Prague Pride в пражское архиепископство поступали вопросы от верующих. Люди хотели узнать, связывает ли что-то это мероприятие с католической церковью. Архиепископство ответило, что в фестивале не участвует и что католические мессы не могут входить в его программу. Кроме того, ни один из священнослужителей не имеет права участвовать в этом богослужении.

«Пражское архиепископство не участвует в параде Prague Pride, церковные молитвы и католические мессы не могут быть частью этой акции», – обозначил официальную позицию архиепископства его пресс-атташе Станислав Земан. 

Архиепископство обратило внимание на то, что богослужение для участников Prague Pride является экуменическим, т.е. объединяет несколько десятков церквей, действующих в Чехии. Такие богослужения отличаются от католических, хотя и могут включать в себя их отдельные элементы.

Богослужение прошло в евангелическом храме Мартина в стене (Martin ve zdi, Евангелическая церковь чешских братьев). В архиепископстве также уточнили, что один из священнослужителей, который собирался принять участие в мессе для участников Prague Pride, уже больше года лишен права проводить богослужения.

Источник: lidovky.cz

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Темы
лгбт Prague Pride церковь религия
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