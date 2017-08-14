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В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов

В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов

Vladislava M 681 0
Несколько тысяч поддельных вещей элитных брендов – от нижнего белья до сумок и кошельков – конфисковали таможенники пражского аэропорта. Вещи предназначались для Чехии и других стран Евросоюза.
Фото: Поддельная сумка Burberry, Celní úřad Praha Ruzyně
В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов

В конце июля 2017 года сотрудникам таможни пражского Аэропорта Вацлава Гавела удалось конфисковать огромное количество поддельной одежды, которую отправляли из Китая и Турции на европейский рынок. Если бы все изделия попали в свободную продажу, владельцы зарегистрированных брендов, под которыми изготовили поддельные изделия, получили бы ущерб более 41 млн крон.

По словам пресс-секретаря таможенной службы Шарки Микшовской, поддельная одежда была предназначена не только для чешского рынка, но и для всех стран Евросоюза.

В первой партии таможенники конфисковали больше 7000 вещей: от нижнего белья и платков до сумок и кошельков от таких известных брендов, как Dior, Burberry, Hermès, Dolce & Gabbana, Prada и Calvin Klein.

В другой партии было обнаружено 200 популярных фиджет-спиннеров (развлекательных вращающихся игрушек для рук) с изображением кошечки Hello Kitty, правами на которую обладает компания Sanrio Company Ltd.

По словам Микшовской, на данный момент таможенная служба проводит расследование происхождения поддельных изделий и ведет переговоры с владельцами брендов. После окончания расследования будет решено, передавать ли дело полиции.

Источник: Novinky.cz

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Темы
одежда Прага аэропорт Прага таможня
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