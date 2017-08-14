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Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок

Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок

Vladislava M 147 0
С понедельника в Чехии доступен сервис от Facebook по покупке и продаже товаров через социальную сеть. Пользователи соцсети смогут торговать через Marketplace бесплатно.
Фото: pixabay.com
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок

Компания Facebook с понедельника, 14 августа, запускает в Чехии онлайн-рынок Marketplace, который будет доступен через ее социальную сеть. Marketplace станет местом для продаж, где отдельные пользователи Facebook смогут продавать и покупать товары б/у.

Услуга будет бесплатной. Пользователям соцсети она обещает обеспечить быструю продажу и покупку товаров. В Чехии площадка станет прямым конкурентом порталам Aukro, Sbazar и Bazoš.

Сервис Marketplace американская социальная сеть, которой по всему миру пользуется больше 2 млрд человек, запустила в октябре прошлого года.  Но до сих пор Marketplace функционировал только в шести странах мира: США, Великобритании, Австралии, Мексике, Чили и Новой Зеландии. Его расширение в Чехию связано с экспансией сервиса в Европу. Кроме Чехии Marketplace станет доступным еще в 16 европейских странах.

До возникновения Marketplace торговать через Facebook можно было с помощью специализированных пользовательских групп. Через них чаще всего торговали автомобилями или бывшей в употреблении электроникой.

«Во всем мире такими группами пользовалось более 550 млн человек. Но чтобы торговать через них, нужно было вступить в группу. Продать что-то через Marketplace сможет любой пользователь Facebook: даже тот, кто не входит ни в одну из групп. Сервис работает как открытый рынок, где можно найти практически все», – рассказал директор Facebook Marketplace Вивек Шарма.

Новый онлайн-рынок станет частью Facebook. В Чехии он будет работать на чешском языке. Пользователи смогут попасть в сервис через специальную синюю иконку в форме корзины для покупок. На мобильных телефонах Apple такая иконка размещена в нижней части приложения Facebook, в телефонах на ОС Android символ корзины можно увидеть в верхней части экрана. Если пользователь входит в сеть через компьютер, то у него иконка Marketplace будет расположена в левой части страницы Facebook.

Источник: ihned.cz

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социальные сети Чехия технологии интернет
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