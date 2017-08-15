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Река Влтава в Праге покраснела: Активисты окрасили ее в знак протеста

Река Влтава в Праге покраснела: Активисты окрасили ее в знак протеста

artyommm 657 0
Пожарные и химики провели анализ воды. Пигмент, который был слит в реку, не представляет опасности для окружающей среды.
Фото: Korovina Maria, www.instagram.com/trilogierusse/
Река Влтава в Праге покраснела: Активисты окрасили ее в знак протеста

Вдоль Масариковой набережной в Праге в понедельник, 14 августа, вода в реке Влтаве изменила цвет и стала красной. На место прибыли химики и спасатели, которые искали источник загрязнения и проводили анализ воды. Тем временем группа активистов призналась, что это она вылила в реку пигмент – в знак протеста против коммерциализации выставочной галереи «Манес» (Mánes).

Красная вода текла от «Манеса» до Национального театра. Пресс-атташе пожарной службы Мартин Кавка сообщил, что использованный краситель относится к группе неорганических, но опасности для окружающей среды не представляет. Прокат лодок и катамаранов не приостанавливали. Люди с берега фотографировали Влтаву, которая приобрела необычный красный цвет, и пытались понять, почему так произошло. 

Делом начала заниматься пражская полиция. Очевидец Радим Киттнер рассказал, что видел, как двое парней вылили в реку возле Танцующего дома около четырех 20-литровых ведер красной краски. После этого они не убежали, а спокойно пошли дальше. По пути они еще полили краской фасад «Манеса». На здании были таблички с текстом «Манес кровоточит». По предположениям очевидца, это могла быть акция протеста.

Позже о своей причастности к инциденту заявила через Facebook группа Bolt958.

«Манес должен служить художникам, но в залах выставочной галереи сменяют одна другую коммерческие акции. Мы хотим обратить внимание на эту проблему», – объяснили причину протеста активисты.

Несколько лет назад в галерее «Манес» провели дорогую реконструкцию. С тех пор ее регулярно арендуют компании. Осенью 2014 года здание было закрыто рекламой PlayStation, затем в нем демонстрировался новый автомобиль Ferrari. Сейчас галерею на несколько месяцев арендовал бренд Reebok, который превратил ее в тренажерный зал.

Источник: idnes.cz

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Влтава Прага протест
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