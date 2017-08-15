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Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете

Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете

artyommm 556 0
В Чехии создали специальную систему сбора и оценки данных о качестве лечения и обследования в больницах республики.
Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете

В Чехии уже подготовили систему, которая будет давать оценки качеству медицинского обслуживания в больницах. Сервис ориентирован в первую очередь на сотрудников в сфере здравоохранения, но больницы смогут делать эти данные общедоступными. Политики из ANO считают, что система поможет создать рейтинг больниц в Чехии.

До недавнего времени у жителей Чехии не было ориентиров, куда лучше отправиться на лечение или обследование – в больницу по месту жительства или в крупную факультетскую больницу. Теперь все будет по-другому. 

Государственный Институт информации в сфере здравоохранения уже начал собирать данные о каждой из больниц в республике. Например, можно будет узнать о количестве случаев, когда у пациентов неожиданно ухудшилось состояние здоровья, появились пролежни и проч. Все это может кое-что сказать о качестве обслуживания в том или ином медучреждении. 

Данные станут доступны медикам уже со следующего года. Система была создана для эффективного устранения недостатков в работе больниц. В будущем она поможет и пациентам – при выборе больницы.

Эксперты и политики сходятся во мнении, что сбор данных о больницах является неотъемлемой частью современного здравоохранения. На данный момент о качестве обслуживания в больницах пациенты черпают информацию с форумов, где оценки могут быть сугубо субъективные. На специальном сайте также можно будет узнать, в какой больнице доступен тот или иной вид лечения и обследования в регионах. 

Источник: ihned.cz

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Больницы интернет технологии Чехия
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