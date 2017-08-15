Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
Каждая третья семья в Чехии взяла ипотеку

Каждая третья семья в Чехии взяла ипотеку

Vladislava M 535 0
Популярность ипотечных кредитов в Чехии продолжает расти: на данный момент ипотеку взяла каждая третья семья.
Фото: pixabay.com
Каждая третья семья в Чехии взяла ипотеку

Количество жителей Чехии, которые приобрели недвижимость в ипотеку, постоянно растет. По статистике Министерства регионального развития, к концу июня 2017 года банки выдали 1 120 671 ипотечный кредит. Общая сумма этих кредитов составила более 1,85 трлн крон. Статистика включает в себя данные от девяти банков, которые занимают около 90% ипотечного рынка в Чехии. Это значит, что ипотеку в Чехии взяла каждая третья семья.

Тренд продолжает развиваться. По данным министерства, в первом полугодии 2017 года жители Чехии выплачивали банкам 655 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 890 млрд крон. Интерес к новым ипотекам в первой половине года превысил прошлогодний рекордный год. Хотя банки и ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов, процентные ставки даже снизились.

За первые шесть месяцев 2017 года людям выдали 55 712 новых ипотечных кредитов на сумму 113,1 млрд крон. По сравнению с прошлым годом число выданных кредитов выросло на 4%, объем – на 11%.

Аналитики предполагают, что годовые результаты ипотечного рынка 2017 года не превысят рекордный 2016 год. Причиной называют ужесточение рекомендаций Чешского Нацбанка, который требует, чтобы желающие взять ипотечный кредит частично оплачивали стоимость недвижимости из собственных сбережений. Кроме того, банки обязали более строго проверять платежеспособность клиентов.

 

Агентство недвижимости от нашего портала поможет вам взять ипотечный кредит, подобрать подходящую недвижимость в Чехии и оформить все документы. Звоните нам по номеру +420 212 247 420 или пишите по электронной почте realty@420on.cz.

Подробности смотрите на сайте realty.420on.cz

Источник: ihned.cz

 

Рассказать всем:
Темы
недвижимость ипотеки Чехия
Читайте
по теме 
Вторичное жилье в Чехии подорожало почти в три раза
28.07.2017 09:18 Экономика
Вторичное жилье в Чехии подорожало почти в три раза
2189 0
Сколько будут стоить квартиры в Праге к концу года
27.07.2017 08:19 Экономика
Сколько будут стоить квартиры в Праге к концу года
2352 0
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
26.07.2017 15:30 Экономика
В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир
1851 0
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
24.07.2017 16:08 Экономика
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
1114 0
Последние новости:
15
августа
В Праге расширяют зону запрета сегвеев, их сменяют электросамокаты
15.08.2017 15:54 Общество
В Праге расширяют зону запрета сегвеев, их сменяют электросамокаты
335 0
С чешских магистралей исчезнут тысячи билбордов
15.08.2017 15:47 Общество
С чешских магистралей исчезнут тысячи билбордов
221 0
В Чехии запретили свободную продажу галлюциногенных лекарств от кашля
15.08.2017 15:30 Общество
В Чехии запретили свободную продажу галлюциногенных лекарств от кашля
304 0
Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете
15.08.2017 10:25 Общество
Вся правда об обслуживании в чешских больницах станет доступна в интернете
556 0
Река Влтава в Праге покраснела: Активисты окрасили ее в знак протеста
15.08.2017 10:00 Общество
Река Влтава в Праге покраснела: Активисты окрасили ее в знак протеста
657 0
14
августа
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
14.08.2017 15:29 Экономика
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
430 0
25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии
14.08.2017 15:23 Экономика
25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии
1100 0
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
14.08.2017 15:00 Общество
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
530 0
Мэр Праги хочет убрать старые скульптуры из центра города на окраину
14.08.2017 11:22 Культура
Мэр Праги хочет убрать старые скульптуры из центра города на окраину
952 0
В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов
14.08.2017 10:49 Общество
В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов
1390 0


Мобильная версия