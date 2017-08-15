Каждая третья семья в Чехии взяла ипотеку

Популярность ипотечных кредитов в Чехии продолжает расти: на данный момент ипотеку взяла каждая третья семья.

Фото: pixabay.com

Количество жителей Чехии, которые приобрели недвижимость в ипотеку, постоянно растет. По статистике Министерства регионального развития, к концу июня 2017 года банки выдали 1 120 671 ипотечный кредит. Общая сумма этих кредитов составила более 1,85 трлн крон. Статистика включает в себя данные от девяти банков, которые занимают около 90% ипотечного рынка в Чехии. Это значит, что ипотеку в Чехии взяла каждая третья семья.

Тренд продолжает развиваться. По данным министерства, в первом полугодии 2017 года жители Чехии выплачивали банкам 655 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 890 млрд крон. Интерес к новым ипотекам в первой половине года превысил прошлогодний рекордный год. Хотя банки и ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов, процентные ставки даже снизились.

За первые шесть месяцев 2017 года людям выдали 55 712 новых ипотечных кредитов на сумму 113,1 млрд крон. По сравнению с прошлым годом число выданных кредитов выросло на 4%, объем – на 11%.

Аналитики предполагают, что годовые результаты ипотечного рынка 2017 года не превысят рекордный 2016 год. Причиной называют ужесточение рекомендаций Чешского Нацбанка, который требует, чтобы желающие взять ипотечный кредит частично оплачивали стоимость недвижимости из собственных сбережений. Кроме того, банки обязали более строго проверять платежеспособность клиентов.

Агентство недвижимости от нашего портала поможет вам взять ипотечный кредит, подобрать подходящую недвижимость в Чехии и оформить все документы. Звоните нам по номеру +420 212 247 420 или пишите по электронной почте realty@420on.cz. Подробности смотрите на сайте realty.420on.cz

Источник: ihned.cz