В Чехии запретили свободную продажу галлюциногенных лекарств от кашля

Таблетки Stopex и пастилки Vicks Meddex с медом теперь можно будет купить только по рецепту.

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В Чехии решили продавать популярные лекарства от сухого кашля только по рецепту. Дело в том, что в больших дозировках таблетки Stopex и пастилки Vicks Meddex с медом могут вызывать галлюцинации. Ради этого эффекта некоторые пациенты злоупотребляют указанными лекарственными препаратами.

Институт государственного контроля лекарств (Státní ústav pro kontrolu léčiv) говорит более чем о сотне известных случаев, когда упомянутые средства от кашля вызывали побочные эффекты при злоупотреблении ими.

У пациентов, которые употребят слишком большую дозу препарата, может возникнуть чувство эйфории, излишняя потливость, рвота и паранойя. При соблюдении рекомендуемых дозировок Stopex и Vicks Meddex побочных эффектов не вызывают.

Источник: irozhlas.cz