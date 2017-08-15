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С чешских магистралей исчезнут тысячи билбордов

С чешских магистралей исчезнут тысячи билбордов

Vladislava M 221 0
С первого сентября уберут 3000 билбордов, расположенных вдоль чешских магистралей и шоссе первого класса. Так Министерство транспорта борется за безопасность дорожного движения.
С чешских магистралей исчезнут тысячи билбордов

До конца августа с чешских магистралей и шоссе первого класса исчезнут 3000 рекламных щитов. Министерство транспорта боролось за устранение билбордов с главных дорог Чехии уже несколько лет, и, наконец, борьба должна подойти к концу. Уже в сентябре билборды, расположенные на расстоянии до 250 метров от магистралей и шоссе первого класса, начнут массово убирать. Эксперты считают, что такие рекламные носители отвлекают водителей и провоцируют аварии.

Размещать билборды вдоль магистралей в Чехии запретила поправка к закону о наземных коммуникациях еще в 2012 году. На их устранение или перемещение владельцам дали пять лет. Именно на такой срок владельцы щитов могли заключить договор с Управлением шоссе и магистралей на размещение билбордов.

«Все рекламные носители, у которых истек срок договора, были убраны», – сообщил пресс-секретарь управления Ян Студецки.

На данный момент вдоль магистралей осталось около 3000 билбордов, срок договора у которых заканчивается в конце августа. С первого сентября все они должны исчезнуть, а расходы на устранение лягут на владельцев щитов.

Во многих европейских странах размещение билбордов вдоль магистралей частично или полностью запрещено. Полный запрет на рекламу на междугородних трассах действует, например, в Германии и Испании. Франция полностью запретила билборды вдоль магистралей. В Австрии билборды можно размещать на расстоянии от 100 метров от края шоссе. Голландия разрешила ставить вдоль дороги щиты только с той информацией, которая касается безопасности и движения.

Источник: ihned.cz

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Темы
реклама Чехия дороги Автомобили Министерство транспорта
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