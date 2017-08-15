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В Праге расширяют зону запрета сегвеев, их сменяют электросамокаты

В Праге расширяют зону запрета сегвеев, их сменяют электросамокаты

artyommm 335 0
В этом году еще в двух городских частях Праги нельзя будет кататься на сегвеях. Им на смену приходят еще более опасные и быстрые электросамокаты.
В Праге расширяют зону запрета сегвеев, их сменяют электросамокаты

Туристы больше не смогут кататься на сегвеях на территории Праги 2 и Праги 10. Решение о расширении зоны, где запрещены сегвеи, принял пражский магистрат. Поправка к постановлению вступит в силу в этом году. 

Запрет сегвеев был принят в мае прошлого года, и они исчезли с улиц в январе текущего года. Постановление распространяется на исторический центр и части широкого центра чешской столицы.

Некоторые пункты проката сегвеев переориентировались на электросамокаты, на которые запрет сегвеев не распространяется. В связи с этим известный чешский журналист Янек Рубеш обращает внимание на то, что мэр города, занятая расширением зоны запрета сегвеев, как будто не замечает, что на смену им пришли еще более крупные, быстрые и опасные электросамокаты.

Источник: ceskatelevize.cz

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