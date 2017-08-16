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Горящая фура с арбузами заблокировала главную магистраль Чехии

Горящая фура с арбузами заблокировала главную магистраль Чехии

artyommm 554 0
О возгорании стало известно около 7 утра. Пожарные взяли огонь под контроль.
Фото: Ladislav Kopečný
Горящая фура с арбузами заблокировала главную магистраль Чехии

Магистраль D1 на 36 километре по направлению к Праге заблокировало возгорание фуры, на дороге образовались длинные очереди. Из грузовой машины, которая перевозила арбузы, высыпался груз и вытекло дизельное топливо. Магистраль перекрыли в обоих направлениях. Водители, которые направляются в Прагу, должны съезжать уже на 56 километре.

Сообщение о возгорании венгерской фуры поступило чешским пожарным после 7 утра. Пожар уже взяли под контроль, но дорога будет заблокирована еще некоторое время. Из-за горящего топлива был поврежден асфальт.

Машины, направлявшиеся в Прагу, выстроились в очереди. В обратном направлении автомобили могут проехать, но медленно. Из-за аварии никто не пострадал. 

Источник: idnes.cz

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пожар Прага дороги
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