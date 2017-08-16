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В Чехии вводят оплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольными родственниками

В Чехии вводят оплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольными родственниками

artyommm 192 0
Представители компаний называют новую поправку к закону очередным ужесточением для бизнеса в Чехии.
В Чехии вводят оплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольными родственниками

Сенат ЧР принял поправку к закону о медицинском страховании. Она вводит новый вид материальной помощи, которую будут получать родственники тяжелобольных людей. Нововведение критикует оппозиция и представители компаний, которые считают, что данная поправка внесет неуверенность и нестабильность в работу фирм.

Люди, которые заботятся о тяжелобольных родственниках, смогут брать трехмесячный оплачиваемый отпуск. Поправку к закону приняли сенаторы, теперь ее должен подписать президент. Новая дотация станет доступна уже с мая или июня 2018 года. Поправка вступит в силу через 9 месяцев после публикации.

Отпуск по уходу за больным родственником будет длиться не более 90 дней. Сотруднику будут выплачивать 60% его зарплаты. Изначально предполагалось обязать работодателей в любом случае предоставлять оплачиваемый отпуск сотрудникам в подобных ситуациях, но потом решили, что по уважительным причинам сотруднику можно будет отказать в оплате.

На данный момент сотрудники в Чехии имеют право на оплачиваемый 16-дневный отпуск для прохождения медицинского обследования или ухода за больным родственником. За это время им выплачивают 60% заработной платы. Брать отпуск по уходу за больными членами семьи смогут не только ближайшие родственники, но также родители мужа или жены и племянники.

Источник: ihned.cz

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