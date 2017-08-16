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15-летняя девочка в Чехии села за руль и сбила женщину с коляской

15-летняя девочка в Чехии села за руль и сбила женщину с коляской

artyommm 410 0
Потерпевшую с ребенком доставили на вертолете в больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
15-летняя девочка в Чехии села за руль и сбила женщину с коляской

15-летняя девочка села за руль автомобиля в чешском городе Гроб-на-Теплицку и наехала на молодую женщину с коляской. Серьезное ДТП произошло во вторник, 15 августа, вечером. Несовершеннолетняя за рулем Nissan Micra после наезда на пешехода врезалась в стену. 

Потерпевшую молодую женщину на вертолете доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики также обследовали и ее ребенка, который находился в момент наезда в коляске. Во время ДТП пострадала также и несовершеннолетний водитель, а также ехавший с ней пассажир. Полиция будет выяснять подробности происшествия.

Источник: echo24.cz

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Темы
дтп полиция Чехия
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