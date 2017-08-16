Сколько стоит паспорт в Чехии?

Министерство внутренних дел ЧР рассказало о проблемах в сфере миграции за прошлый год.

В последние годы Чехия стала одним из государств, где активно работают международные преступные группы, занимающиеся изготовлением поддельных удостоверений личности для мигрантов. Речь идет не только об абсолютных подделках, но также и об украденных и выкупленных паспортах.

Министерство внутренних дел ЧР в отчете о миграции за 2016 год сообщило, что в некоторых случаях именно чешские документы отправляют за границу, где преступные группы изменяют их, а затем продают. В МВД считают, что на территории ЧР подделкой документов занимаются в первую очередь выходцы из арабских стран, Болгарии, Армении, а в последнее время и Румынии.

Во многих случаях преступники работают в рамках организованных групп на профессиональном уровне. В них задействованы люди, которые живут в странах, откуда происходят мигранты, а также в транзитных государствах, через которые идут беженцы. В бандах также работают карманные воры и другие люди, которые занимаются добычей документов, подделыватели и курьеры.

За несколько лет изменились направления, по которым работают преступные группы. Если раньше деятельность по подделке документов касалась в первую очередь Украины и Восточной Европы, то теперь большинство фальшивых удостоверений уходит в балканские страны, откуда приходят беженцы из Азии и Африки.

Удостоверения личности – это только часть бизнеса, которым занимаются преступные группы в Чехии. Они также «работают» с разрешениями на трудоустройство для иностранцев и документами об образовании. Спрос на такие документы самый высокий среди граждан Украины.

В прошлом году 1 500 иностранцев в Чехии были обвинены в подделке документов. Полиции также удалось открыть крупную организованную преступную группу, которая передавала иностранцам фальшивые подтверждения о нострификации среднего и высшего образования. Преступники также предлагали поддельные польские и норвежские визы.

Данные группы предоставляют также «помощь» в прохождении экзаменов при получении гражданства или ПМЖ в Чехии. Вместо заявителей, они отправляют своих людей. В министерстве считают, что это часто связано с коррумпированностью тех сотрудников, которые проводят экзамены.

Сколько стоит паспорт?

По оценкам некоммерческих организаций и полиции, цены на украденные и фальшивые паспорта или другие персональные документы колеблются в пределах от нескольких десятков до сотен тысяч крон.

В венском Международном центре по развитию миграционной политики говорят, что болгарский паспорт можно купить за 21 500 крон. Настоящий сирийский паспорт, украденный из официальных учреждений, стоит 52 500 крон.

Комплект из паспорта, водительского удостоверения и свидетельства о рождении обойдется в сумму от 133 600 до 267 200 крон. Паспорта, с которыми можно проходить контроль в международных аэропортах, оцениваются в 2 250 долларов (53 700 крон).

Источник: tyden.cz